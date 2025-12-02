Bluey | Mamás y Papás

Indy y Rusty juegan a la mamá y al papá. Todo era muy tranquilo hasta que ambos deciden que deben irse a trabajar. Los niños discuten, pues ambos se quieren ir. Los niños deciden que no jugarán más entre ellos y se van con otros amigos. Indy y Rusty descubrirán que nadie juega de la misma forma en la que ellos juegan juntos.