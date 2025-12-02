Bluey | Mamás y Papás
¿Quién tiene que irse a trabajar? Indy y Rusty discuten a la mitad de un juego porque no se deciden si las mamás o los papás se deben de quedar en casa.
Indy y Rusty juegan a la mamá y al papá. Todo era muy tranquilo hasta que ambos deciden que deben irse a trabajar. Los niños discuten, pues ambos se quieren ir. Los niños deciden que no jugarán más entre ellos y se van con otros amigos. Indy y Rusty descubrirán que nadie juega de la misma forma en la que ellos juegan juntos.
