7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Bluey | Muestra y Cuenta

Explicar las cosas no siempre es sencillo, por ello Bingo aprenderá una manera simple de llegar a sus compañeros de clases.

El día comienza en la playa, donde Bluey y Bingo aprenden a lanzar cosas con su mamá, pasando un día bastante tranquilo hasta que alguien deshizo una figura que habían hecho con ramas y arena.
La historia da un giro cuando Bingo debe de preparar su actividad en la escuela de “muestra y cuenta”, donde su papá le explica que a veces las cosas más simples son las más entretenidas.

Tags relacionados
Caricaturas para niños

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo