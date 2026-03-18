Bluey | Muestra y Cuenta

El día comienza en la playa, donde Bluey y Bingo aprenden a lanzar cosas con su mamá, pasando un día bastante tranquilo hasta que alguien deshizo una figura que habían hecho con ramas y arena.

La historia da un giro cuando Bingo debe de preparar su actividad en la escuela de “muestra y cuenta”, donde su papá le explica que a veces las cosas más simples son las más entretenidas.