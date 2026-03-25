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Bluey | Murciélago

Es la hora de dormir, pero Bluey está demasiado inquieta y no quiere irse a la cama; al contrario, quiere convertirse en un murciélago y navegar el cielo por la noche.

Ya es de noche y Bluey y Bingo tienen que irse a dormir, pero Bluey tiene demasiada energía y no quiere irse a la cama. Entonces sale corriendo hacia el patio de su casa y observa a los murciélagos dirigirse hacia la luz de la luna. Los murciélagos no duermen de noche y Bluey desea ser como ellos, por lo que Chilli le dice que tal vez si duerme, sueñe que es una más de esos murciélagos.

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