Bluey | Papi Robot

Bluey y Bingo se niegan a ordenar su cuarto, por lo que recurren a “Papi Robot”, jugando a que Bandit es un robot que las obedece y le orden que ordene toda la habitación. Aunque esto parecía una manera de jugar con las niñas, Bandit se da cuenta de que podría no ser muy buena idea para los hábitos de limpieza y orden, por lo que el robot “se descompone” y ahora intenta tirar a las niñas a la basura.