Bluey | Papi Robot
Dar órdenes es divertido cuando estás jugando, pero no cuando quieres evitar tus responsabilidades, por lo que habrá una nueva lección de Bandit a Bluey y Bingo.
Bluey y Bingo se niegan a ordenar su cuarto, por lo que recurren a “Papi Robot”, jugando a que Bandit es un robot que las obedece y le orden que ordene toda la habitación. Aunque esto parecía una manera de jugar con las niñas, Bandit se da cuenta de que podría no ser muy buena idea para los hábitos de limpieza y orden, por lo que el robot “se descompone” y ahora intenta tirar a las niñas a la basura.