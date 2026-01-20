Bluey | Parrillada

La familia tiene una parrillada y Bluey y los primos quieren jugar a preparar unas salchichas y una ensalada. Bluey y sus primos ponen a Bingo a trabajar en la ensalada. Bingo solo quiere descansar en su silla especial, pero no la dejan y la ponen a buscar los ingredientes. Para preparar una ensalada, Bingo va de aquí para allá y aprende que aunque parece fácil no lo es y resulta muy cansado.