7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Bluey | Paseo en carrito

Bandit está llevando de paseo a Bluey y Bingo, pero el destino está lejos y más aún cuando Bandit se detiene a saludar a muchas personas, cosa que no le gusta a Bluey.

Por: Matías Mena

Bluey y Bingo se despiertan temprano, quieren ir al juego de las barras, por lo que deciden ir a molestar a sus padres hasta que uno de ellos les haga caso. Bandit, quien se levanta adormilado y utiliza el carrito para llevar a sus hijas sin tener que cargarlas, pero en el camino al juego se encuentran con otros adultos. A Bluey eso en realidad no le gusta, así que tendrá que aprender a ser paciente para no llegar a ser grosera con los amigos de su papá.

Tags relacionados
Caricaturas para niños

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo