Bluey | El pastel

Bingo necesita escoger un pastel para su cumpleaños y se decide por uno en una complicada forma de pato. Chilli le dice a Bandit que es su turno de prepararlo, mientras ella y Bingo salen un rato de casa. Mientras Bandit prepara el postre, Bluey se queda a cargo de recoger todos sus juguetes, pero la realidad es que no quiere hacerlo. Bandit intenta hacer el complicado pastel; Bluey lo molesta pidiéndole incentivos para hacer sus obligaciones, pero todo empeora cuando Bandit estropea el pastel.