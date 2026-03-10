Bluey | Pavlova

Bingo quiere comer un poco de pavlova, un postre poco común; aunque su mamá le ha dicho que mejor debería de comer frijoles edamames, lo que no le convence mucho porque no los ha comido nunca. Las niñas y su papá terminan jugando a la cocina y finalmente Bingo logra comer un poco de su postre, pero dentro del mismo juego logra comer frijoles edamames y terminan gustándole, descubriendo otra alterativa más natural y sana.