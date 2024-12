Bluey | Perro Oveja

¡Bandit se convertirá en un perro oveja! Chilli necesita descansar y despejarse unos 20 minutos y le pide a Bandit descansar. Bandit cuidará de Bluey y Bingo para que no molesten por un rato a su mamá, pero eso no hace sentir bien a Bluey. Bluey piensa que su mamá ya no la quiere ver nunca más. El perro oveja hará de todo para distraer a Bluey pero no funcionará.

