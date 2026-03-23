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Bluey | Sorpresa

¿Cómo puedes jugar con dos hijas cosas al mismo tiempo? Parece que Bandit tiene la respuesta y además tednremos un vistazo a Bluey del futuro...

Tener dos hijos o hijas es tener dos mundos completamente diferentes, por eso Bandit, el papá de Bluey tiene una gran confusión al tratar de jugar con ella y Bandit cosas diferentes al mismo tiempo, pues a veces los hermanos son polos opuestos, aunque un viaje al futuro le hará ver a Bandit cómo es que todos los padres pasan por cosas muy parecidas.

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