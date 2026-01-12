Bluey | Trabajadores

Chilli contrató a unos trabajadores para colocar una fuente en el jardín. Bluey y Bingo no saben qué hacer con los desconocidos y entonces su mamá les encargó una misión importante: vigilar todo lo que hacen los trabajadores. Las niñas descubrirán cosas muy interesantes sobre ambos hombres, cambiando por completo su perspectiva sobre ellos.