Bluey | Trenes

Bingo es una ciudadana ejemplar; todas las mañanas toma el tren de papá para ir al trabajo, deja a su hija en la guardería y trabaja como veterinaria. Pero un día el tren se retrasa por problemas con una pasajera, Bluey, que a diferencia de Bingo, solo toma el tren para diversión, causando miles de problemas al conductor y que la vida de Bingo se convirtiera en un caos.