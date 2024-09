El Club Winx | La cueva de Sibylla

Los Cazadores del Círculo Negro acuden las Winx para pedirles ayuda, prometen no volver a estar contra ellas, pues requieren llegar a la cueva de Sibylla, pero ella no los quiere. Para llegar a la cueva tienen que pasar un par de pruebas y cuando logran llegar con Sibylla, ella les preguntas por qué cuidan a los hechiceros del círculo negro y las Winx responden que no tienen ningún resentimiento.