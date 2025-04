Masha y el Oso | Alguien llama

Masha y el Oso se preparan para ir a la cama en la noche. Masha se queda dormida de inmediato, pero Oso no concilia el sueño, pues oye pasos por toda la casa. Oso sale a investigar, pero no encuentra nada, y del miedo no puede dormir. Masha sabe que no hay nada que temer y ayudará a su amigo a encontrar al pequeño fantasma que no lo deja dormir en las noches.

