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Masha y el Oso | Flores impresionantes

Oso está desesperado, quiere deshacerse de una “plaga” de flores en su jardín, pero no puede, las corta y crecen más, ¿será que logre descubrir cómo quitarlas?

Oso plantó diversas cosas en su jardín. Sin embargo, cuando las semillas empiezan a emerger, se da cuenta de que su jardín está lleno de flores. Cuando llega Masha y le halaga tan bonito lugar, Oso le pide que, por favor, le ayude a cortar todos los girasoles que hay ahí plantados. Las flores vuelven a crecer a una velocidad impresionante, y mientras Masha comienza a hacer lo que parece ser una fiesta de flores, y Oso se va a su laboratorio para hacer la fórmula perfecta para deshacerse de una vez por todas de los girasoles de su jardín.

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