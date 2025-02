Masha y el Oso | El primer petirrojo

Dasha llega hasta el hogar de Masha, pero mientras Masha quiere jugar y explorar un rato, Dasha llegó con la intención de ir al bosque a observar aves, en eso a Masha se le ocurre una brillante idea y se lleva a su hermana hasta la casa de Oso en donde está él y Pingüino, ahí Masha le dice a Dasha que esa es un ave migratoria y que debería de aprovechar para estudiarlo a él, pero Dasha se da cuenta de que las cosas que hace Pingüino no la describe ninguno de sus libros, pues él duerme en un refrigerador, no sabe construir un nido y no come insectos, sino chocolates y dulces, pero los estudios de Dasha podrían causar una grande discusión con Masha, sobre todo cuando ella quiera ir a saltar charcos en lugar de estudiar.

