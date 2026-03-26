Masha y el Oso | El primer petirrojo

Dasha y Pingüino están de visita. Masha está muy emocionada por su visita. Dasha quiere pasar el día investigando sobre las aves migratorias, así que Masha la lleva con su amigo Pingüino para que conozca a la mejor ave migratoria de todas. Pero su prima Dasha no está muy convencida de que ese Pingüino sea realmente un ave migratoria. Masha y el Pingüino le enseñarán todo lo que el pequeño hace durante su visita para convencerla de que sí lo es.