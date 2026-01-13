Masha y el Oso | Algo delicioso

Masha y el Oso están a punto de desayunar y comerán la deliciosa avena que preparó Oso. Masha no piensa que la avena de Osos sea rica, pues tiene muchos grumos. Masha emprende una búsqueda con los vecinos del bosque para encontrar la comida perfecta y así poder disfrutar de algo delicioso. La misión de Masha se vuelve bastante complicada, pues no le gusta mucho la comida que comen algunos de los animales del bosque.