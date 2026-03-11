Masha y el Oso | Arte Natural
¿Todos somos artistas? Pues Según Masha, ella es una artista plástica que cuenta con un gran talento, así se lo demostrará a Oso y a Panda.
La creatividad de los niños siempre es impresionante, por ello es importante que desde sus primeros años se acerquen al arte, tal como Masha, quien en esta ocasión, se ha autodenominado como una artista plástica que busca impactar al mundo con sus obras, en una nueva aventura donde junto a Oso y Panda explorarán más allá de los paisajes.