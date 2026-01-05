Masha y el Oso | Arte Natural
Oso y Panda aman el arte y por eso emprenderán un viaje para ir a un bosque especial a pintar un cuadro impresionista. Masha también quiere ir y convence a Oso para acompañarlos. Masha y Panda discuten, lo que dificulta un poco la transportación de los víveres para el viaje. Las mentiras de Masha y el Panda complicarán un poco el viaje de Oso.