Masha y el Oso | Arte Natural

Oso y Panda aman el arte y por eso emprenderán un viaje para ir a un bosque especial a pintar un cuadro impresionista. Masha también quiere ir y convence a Oso para acompañarlos. Masha y Panda discuten, lo que dificulta un poco la transportación de los víveres para el viaje. Las mentiras de Masha y el Panda complicarán un poco el viaje de Oso.