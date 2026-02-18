Masha y el Oso | Aullando con lobos
¡Los lobos se llevaron a Masha! Los lobos querían la comida de Oso y se llevaron a Masha para obtenerla; lo que no saben es que Masha es muy traviesa.
Masha y el Oso estaban en casa cuando los lobos llegaron. Al ver por la ventana de la casa de Oso, descubren que él tiene mucha comida en el refrigerador. A los lobos se les ocurre que Oso podría dar a cambio su comida si se llevan a Masha. Lo que no saben es que Masha es una niña muy traviesa que les hará la vida difícil.