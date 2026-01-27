Masha y el Oso | Búsqueda de Sopa

Los lobos tienen muchas ganas de comer un delicioso platillo tradicional, pero no tienen idea de cómo hacerlo. Afortunadamente, Masha llega al rescate, lista para ayudarlos a encontrar los ingredientes y cocinar el delicioso platillo. A los lobos, les cuesta un poco conseguir todos los ingredientes, pero finalmente lo consiguen. Todo va bien cuando un pequeño insecto se roba toda la comida.