Masha y el Oso | Búsqueda de Sopa
Masha ve a los lobos hambrientos, así que les ayudará a preparar un delicioso platillo tradicional. ¿Lograrán conseguir todos los ingredientes que necesitan?
Los lobos tienen muchas ganas de comer un delicioso platillo tradicional, pero no tienen idea de cómo hacerlo. Afortunadamente, Masha llega al rescate, lista para ayudarlos a encontrar los ingredientes y cocinar el delicioso platillo. A los lobos, les cuesta un poco conseguir todos los ingredientes, pero finalmente lo consiguen. Todo va bien cuando un pequeño insecto se roba toda la comida.