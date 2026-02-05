Masha y el Oso | Circuito de entrenamiento
Oso quiere ejercitarse con una tranquila caminata, pero parece ser que eso no será posible, pues Masha tiene mucha energía y quiere estar con su mejor amigo.
Oso planea ejercitarse con una tranquila caminata, y Masha quiere intentarlo también. En el camino, se encuentran con Pardo, quien está entrenando todo tipo de ejercicios. Masha, impresionada por su fuerza, comienza a jugar y a molestarlo un poco en su entrenamiento. Esto significa muchos problemas para el rival de Oso, mientras Oso, se escapa.