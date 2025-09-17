Masha y el Oso | Cuarteto y más
El papá de Oso está de visita y trajo el álbum familiar. En las fotos, Masha descubre que antes, Oso, tenían un cuarteto y decide reunirlos para escucharlos.
El papá de Oso visitó a su hijo y llevó el álbum familiar. Masha se pone a ver junto al papá de Oso las fotos de la infancia de su amigo. Masha descubre en las fotos que Oso y su papá tuvieron alguna vez un cuarteto, pero las cosas no salieron bien. Ahora, Masha, quiere ver al cuarteto en acción y los reunirá para que mejoren su relación y puedan tocar juntos.
Galerías y Notas Azteca 7