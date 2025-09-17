inklusion logo Sitio accesible
Masha y el Oso | Cuarteto y más

El papá de Oso visitó a su hijo y llevó el álbum familiar. Masha se pone a ver junto al papá de Oso las fotos de la infancia de su amigo. Masha descubre en las fotos que Oso y su papá tuvieron alguna vez un cuarteto, pero las cosas no salieron bien. Ahora, Masha, quiere ver al cuarteto en acción y los reunirá para que mejoren su relación y puedan tocar juntos.

Caricaturas para niños
