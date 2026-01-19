Masha y el Oso | Cuida tus modales

Es el cumpleaños de Oso y planea una bonita fiesta de cumpleaños para celebrar. Para que Masha pueda asistir a su fiesta, debe demostrar que tiene los mejores modales del mundo. Cuando Masha llega a la fiesta de cumpleaños de Oso, se encuentra con Panda, quien, como siempre, busca que Masha se ponga a discutir con él. Masha no le hace caso y logra demostrar que tiene unos modales muy refinados.