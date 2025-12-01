Masha y el Oso | Día de manualidades
Es día de pesca para Oso, pero para Masha, es día de manualidades. Oso quiere hacerle ver que lo que él quiere es pescar, pero parece que Masha no lo entiende.
Es difícil ponerse de acuerdo con Masha. Para Oso, este es un día especial e ideal para pescar, pero Masha tiene otros planes, pues para ella es día de manualidades. Por más que Oso intenta mostrarle a Masha que lo que él quiere es pescar, Masha no lo entiende. Después de unos cuantos intentos, Oso se rinde; es ahí cuando Masha lo entiende todo.
