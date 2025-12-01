Masha y el Oso | Día de manualidades

Es difícil ponerse de acuerdo con Masha. Para Oso, este es un día especial e ideal para pescar, pero Masha tiene otros planes, pues para ella es día de manualidades. Por más que Oso intenta mostrarle a Masha que lo que él quiere es pescar, Masha no lo entiende. Después de unos cuantos intentos, Oso se rinde; es ahí cuando Masha lo entiende todo.