Masha y el Oso | El ensayo de la orquesta
Masha dirige a los animales del bosque en una hilarante y caótica orquesta musical. ¿Logrará esta pequeña directora convertir el desorden en armonía?
Masha decide organizar y dirigir una orquesta, involucrando a todos los animales del bosque en su proyecto. Llena de entusiasmo y energía, Masha reparte instrumentos a sus amigos. Sin embargo, la falta de coordinación de los animales lleva a una serie de situaciones complicadas, pues ninguno puede seguir la dirección de Masha.