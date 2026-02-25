inklusion logo Sitio accesible
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Masha y el Oso | El ensayo de la orquesta

Masha dirige a los animales del bosque en una hilarante y caótica orquesta musical. ¿Logrará esta pequeña directora convertir el desorden en armonía?

Videos,
Kidsiete

Masha decide organizar y dirigir una orquesta, involucrando a todos los animales del bosque en su proyecto. Llena de entusiasmo y energía, Masha reparte instrumentos a sus amigos. Sin embargo, la falta de coordinación de los animales lleva a una serie de situaciones complicadas, pues ninguno puede seguir la dirección de Masha.

Tags relacionados
Caricaturas para niños