Masha y el Oso | Es tu señal

Masha está jugando con Conejo, y mientras ellos se divierten el Oso recibe la visita de un viejo amigo, el Tigre, pero ellos deciden salir de casa para buscar a sus demás compañeros y cuando eso sucede el juego de Masha se arruina, pero tiene una idea: ir a buscar a Oso para ver qué solución le podrían dar, pero cuando ella y Conejo llegan a su casa descubren que no hay nadie; sin embargo, encuentran un billar y Masha decide robarse parte del juego para poder seguir compitiendo con Conejo, y cuando Oso y Tigre llegan a su casa tienen que encontrar cómo hacer la competencia con sus amigos sin el resto de las bolas de billar.