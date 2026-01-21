Masha y el Oso | Flores impresionantes

Oso plantó diversas cosas en su jardín. Sin embargo, cuando las semillas empiezan a emerger, se da cuenta de que su jardín está lleno de flores. Cuando llega Masha y le halaga tan bonito lugar, Oso le pide que, por favor, le ayude a cortar todos los girasoles que hay ahí plantados. Las flores vuelven a crecer a una velocidad impresionante, y mientras Masha comienza a hacer lo que parece ser una fiesta de flores, y Oso se va a su laboratorio para hacer la fórmula perfecta para deshacerse de una vez por todas de los girasoles de su jardín.