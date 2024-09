Masha y el Oso | Había una vez

Masha preparó una obra con títeres llena de música, drama y mucho romance; sin embargo, su público no sabe apreciar el arte. Masha decide buscar a su amigo Oso y enseñarle la obra de teatro que ha preparado. Con lo que Masha no contaba es que Oso tiene una cita con su novia y no tiene tiempo para ver su obra. Cuando Masha y el Oso llegan al lago donde está esperando la novia de Oso, descubren que la chica se ha convertido en ranas como en el cuento de Masha.

