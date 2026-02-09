Masha y el Oso | Hotel Gran Confort
Rosie salió a pasear en su bicicleta y se encontró con un gran hotel que está lleno de confort, buena comida y mucha clase. Rosie hará todo lo posible para poder entrar y quedarse ahí, incluso trabajar como mesera. Es así como Rosie comienza un arduo día intentando servir a sus amigos para que coman con elegancia.