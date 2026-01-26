Masha y el Oso | Incomodidad en la playa
Masha y sus amigos van a la pequeña playa-lago que encontraron, sin embargo, Oso del Himalaya está haciendo que todos pasen un muy mal rato por sus reglas.
Masha sale de su casa con la intención de jugar un poco con sus amigos. Sin embargo, busca hasta debajo de las piedras y no ve a nadie por ningún lado. Por alguna extraña razón todos han desaparecido, pero es hasta que se topa con Oso que le pregunta en dónde están todos y se encuentra con que sus amigos están disfrutando de un tranquilo día de playa. Rosy se relaja sobre el agua y las Ranitas juegan. Desafortunadamente, Oso del Himalaya está listo para arruinarles la diversión a todos, pues tienen que seguir las reglas que impuso y que, además, son bastante estrictas.