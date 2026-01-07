Masha y el Oso | Los nuevos chicos del barrio
Rosie está cansada de ser el bebé de Masha; no puede con la humillación que sufre delante de sus amigos. Así que idea un plan para poder deshacerse de Masha: va con los lobos para proponerles un cambio. Al intercambiar lugares, Rosie se queda en la ambulancia y los lobos se quedan con Masha, pero tal vez la naturaleza no sea el lugar adecuado para una cerdita consentida.