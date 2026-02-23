Masha y el oso |¡No traspasar!
Oso quiere sembrar las zanahorias más grandes del mundo, pero Conejo se las quiere comer antes. Masha tendrá que vigilar para que no se las coman antes.
Oso sembró unas zanahorias con la idea de que, cuando crezcan, sean las más grandes del mundo. Conejo no quiere esperar a que crezcan, quiere comérselas antes de eso. Conejo intenta robar las zanahorias durante la noche, por lo que Oso tuvo que vigilar y no pudo dormir. A la mañana siguiente aparece Masha y Oso le pide que vigile a Conejo para que no se coma las zanahorias mientras él duerme.