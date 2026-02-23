Masha y el oso |¡No traspasar!

Oso sembró unas zanahorias con la idea de que, cuando crezcan, sean las más grandes del mundo. Conejo no quiere esperar a que crezcan, quiere comérselas antes de eso. Conejo intenta robar las zanahorias durante la noche, por lo que Oso tuvo que vigilar y no pudo dormir. A la mañana siguiente aparece Masha y Oso le pide que vigile a Conejo para que no se coma las zanahorias mientras él duerme.