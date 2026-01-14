Masha y el Oso | El primer petirrojo

Dasha va a visitar a su prima Masha. Dasha llegó con la intención de ir al bosque a observar aves y Masha se la lleva a casa de Oso, en donde está Pingüino. Masha le dice a Dasha que esa es un ave migratoria y que debería aprovechar para estudiarlo a él, pero Dasha se da cuenta de que las cosas que hace Pingüino no las describe ninguno de sus libros, pues él duerme en un refrigerador, no sabe construir un nido y no come insectos. Los estudios de Dasha y la experiencia en el bosque de Masha causarán una gran discusión.