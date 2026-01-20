inklusion logo Sitio accesible
Masha y el Oso | ¿Quién está a cargo?

Oso tiene que salir un rato de la casa para ayudar a su amiga a reparar algo. Así que alguien tiene que quedar a cargo, ¿será Masha, Pingüino o Panda?

La amiga que le gusta a Oso necesita una mano para reparar la ventana de su casa. Oso, sin pensarlo dos veces, decide ir a ayudarla, pero para poder irse debe dejar a alguien a cargo. Oso decide que Panda estará a cargo de Pingüino y Masha. Panda se pelea con Masha y dejan hecho un desastre cada rincón de la casa. Pingüino le habla a su papá Oso para que regrese lo antes posible, arruinando los planes que tenía Oso con su amiga.

Caricaturas para niños