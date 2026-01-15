Masha y el Oso | El tour del bosque

Masha y Oso se encontraban dando un agradable paseo por el bosque cuando de repente el mayor rival de Oso apareció y destruyó la armonía del lugar. Oso se encontró a Osa y comenzó a lucirse en la bicicleta, pero su mayor enemigo le arruinó el show. Para evitar pelear, ambos Osos acordaron que competirían en una carrera de bicicletas. Masha y Conejo apostaron, pero, Conejo, es muy tramposo y tratará de hacer que Oso caiga y Masha pierda la apuesta.