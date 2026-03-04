Masha y el Oso | Un Caso Misterioso

Masha y Rossy se pusieron a leer un libro de detectives. A Masha y a Rossy les gustó mucho la historia y ahora quieren convertirse en unas verdaderas detectives, pero para serlo, tienen que buscar un caso. En ese momento, Masha descubre que Oso no está y desapareció en una extraña situación. Masha y Rossy se transforman en Sherlock y Watson y comienzan a buscar las pistas que las lleven a descubrir lo que pasó con Oso.