Masha y el Oso | Una Estrella del Cielo

Masha sueña con convertirse en la primera niña en llegar a la Luna y jugando con Panda emprende una nueva aventura, aunque algunas cosas podrían complicarse entre los dos. Por otro lado, Oso se encuentra en una cena con Osa, misma que se ve interrumpida por la pelea entre Masha y Panda, por lo que terminan trabajando juntos y viajando al espacio.