Masha y el Oso | Volviendo al principio

El Oso aborrece despedirse de Masha y no soporta estar lejos de ella. Mientras el Oso sufre la ausencia de Masha, los animales del bosque se relajan y disfrutan de ese paraíso. Pero todo está a punto de volverse un caos cuando el Oso reciba la llamada de Masha para ir a su rescate. El Oso no tarda en llegar a recoger a Masha y, cuando regresa a casa, descubre todas las travesuras que hicieron mientras ella no estaba.