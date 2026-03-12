Bluey | Cuentos

Las relaciones entre hermanos no siempre son sencillas y alguien que lo entendió bien fue Bandit, quien a través de cuentos, les contará a Bluey y Bingo la historia de cómo fue que él y su hermano lograron mejorar su relación en los años 80’s, una época muy distinta a la que hoy es. Además podemos ver un poco de lo que fue la infancia de Bandit y el cómo pasaba los días con su amigos.