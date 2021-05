FOTOS | La verdadera historia detrás de El Libro de la Selva.

Todo indica que Mowgli, Bagheera y Baloo podrían haber existido en la vida real.

Ya sea en su versión de dibujos animados o live action, “El Libro de la Selva” es una de las películas favoritas de chicos y grandes gracias a su historia y por sus divertidos y entrañables personajes, pero muy pocos saben la verdadera historia de esta fábula.

Para empezar, casi toda la trama, así como sus personajes están inspirados en El libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling publicado en 1894.

A mediados del siglo XIX, John Lockwood, Alice Kipling y su hijo Rudyard se mudaron a la India en busca de oportunidades de trabajo. A los 17 años, Rudyard comenzó a trabajar como periodista y a imaginar lo que después se conocería como “El Libro de Selva”.

A través del personaje de Mowgli, Kipling proyectó muchas de sus experiencias y sentimientos al crecer rodeado de un conjunto de personas completamente diferentes.

The Jungle Book fue una colección de historias que Rudyard escribió poco después de casarse, estas se publicaron por primera vez en la revista St Nicholas Magazine en 1894 y las dedico a su hija Josephine, quien falleció a la edad de seis años. Un año después, en 1895, escribió The Second Jungle Book.

Mowgli y el resto de los personajes aparecen en un total de nueve historias conectadas en ambos libros de forma no lineal, y aunque dichos libros contiene otras historias ambientadas en diferentes ubicaciones geográficas, con animales exóticos y personas de diferentes etnias, la historia del niño lobo y sus aventuras con Baloo, Bagheera, Shere Khan, Kaa y Akela se convirtió en la más popular.

LA INDIA FUE SU MÁXIMA INFLUENCIA

Las historias que escribió Rudyard estuvieron muy influenciadas por sus propias experiencias de vivir en la India, así como por cosas que había leído y escuchado. De hecho se sabe que en “El Libro de la Selva” hay un poco de los Cuentos de Panchatantra y Jataka, de origen indio y en los que también habían animales y enseñanzas.

Sin embargo, se dice que la historia de Mowgli esta inspirada en la vida de niños sin hogar. Uno de los casos más sonados fue el de Dina Shanichar, quien de niño fue encontrado por cazadores en la selva, cerca de Bulandshahar y fue llevado a un orfanato donde vivió hasta su muerte a los 34 años de edad en 1895.

A pesar de haber vivido con humanos por más de 20 años, Shanichar no aprendió a hablar y a lo largo de su vida presentó características propias de los lobos, por lo que es muy probable que Kipling haya escuchado de esta historia.

Por su parte, los animales del libro son una mezcla de criaturas reales; Bagheera es una pantera negra, una variante de color del leopardo negro moteado que se encuentra en partes de Asia y África; Baloo, nombre que podría ser derivado de la palabra hindú “bhaloo” que significa osos, tiene la apariencia de un oso perezoso, pero los hábitos alimenticios de un oso negro; Shere Khan, es un tigre de Bengala, especie que alguna vez vivió por toda la India y que ahora se encuentra en peligro de extinción; y Kaa, la serpiente hipnótica, es una pitón de roca india, que no es venenosa y llega a crecer hasta 6 metros de largo.

“El Libro de la Selva” fue un éxito tras su publicación y fue leído por personas de todo el mundo. En 1967 Disney volvió a impulsarlo a las nuevas generaciones al convertirlo en una película de dibujos animados, y años después, en 2016, copió la formula al crear una versión live que presentó la famosa historia a un nuevo público.

