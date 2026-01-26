Bad Bunny enfrenta polémica previo al Super Bowl 2026 por condiciones para sus bailarines

A pocos días de que el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se convierta en el epicentro del mundo, el Apple Music Super Bowl Halftime Show ya enfrenta su primer escándalo. Bad Bunny, quien hará historia el próximo 8 de febrero de 2026 como el primer artista latino en encabezar el espectáculo de medio tiempo en solitario, recibió críticas tras filtrarse las condiciones de contratación para su cuerpo de bailarines.

Lo que debería ser una celebración de la cultura hispana en el escenario más codiciado de la música, genera debate debido a la escasez laboral y condiciones estéticas.

¿Qué le exigen a los bailarines para presentarse en el casting de Backlit LLC?

La empresa encargada del casting de reclutamiento, Backlit LLC, publicó una serie de requisitos que muchos profesionales del baile consideran "poco realistas" y "discriminatorios". La convocatoria establece una estatura obligatoria para hombres de entre 1,78 m (5′10″) y 1,85 m (6′1″) para las mujeres, dejando por fuera a los latinos de baja estatura que pueden brillar junto al puertorriqueño.

Además de la estatura, el equipo de producción del Bad Bunny exige una complexión delgada y atlética, necesaria para soportar una carga física extrema. Los seleccionados deberán realizar coreografías de alta intensidad mientras cargan disfraces de hasta 18 kilos.

¿Cuánto cobrarán los bailares en el show del Super Bowl LX?

Otro de los puntos a criticar al staff de Bad Bunny es la remuneración económica. Se reveló que la oferta salarial para los bailarines es de apenas $18,70 dólares por hora. Para un artista que encabeza las listas globales y un evento que genera miles de millones en publicidad, esta cifra resulta irónica.

Se sabe que Bad Bunny no cobrará por el espectáculo, siguiendo la tradición de artistas como Rihanna o Usher. El presupuesto de entre 10 y 13 millones de dólares se destina íntegramente a la puesta en escena, dejando la compensación del artista en manos del aumento de reproducciones en streaming y la promoción de su actual gira, "Debí Tirar Más Fotos".

A pesar del bajo presupuesto para los bailarines, la expectativa por ver al artista puertorriqueño es altísima. Bad Bunny ya demostró su capacidad en 2020 como invitado de Shakira, pero este 2026 el peso de la historia recae totalmente sobre sus hombros.