MENSAJES SECRETOS entre Angelina y Brad: REVELARÁN contenido

Lo que alguna vez conquistó siendo "Brangelina", hoy no es más que un campo de batalla legal. La disputa por la finca de vinos Chateau Miraval tomó un nuevo rumbo. Un juez en California falló a favor de Brad Pitt, ordenando que Angelina Jolie entregue 22 documentos confidenciales que hasta ahora permanecían bajo llave. No se trata solo de facturas, sino de correos electrónicos y mensajes de texto que podrían exponer a la actriz y a sus asesores.

Esta orden judicial representa un golpe de autoridad en el litigio que inició en 2022. Todo inició con la venta inconsulta de la participación de Jolie en la propiedad francesa, valorada en más de 100 millones de dólares. Según la defensa de Pitt, existía un acuerdo de "consentimiento mutuo" que Angelina ignoró al vender su parte al grupo Stoli. Ahora, el contenido de esas conversaciones privadas podría ser la estocada final en el caso.

Angelina Jolie y Brad Pitt

¿Por qué Angelina Jolie será expuesta?

La entrega de este material no es un detalle menor. Expertos legales aseguran que el contenido de estos 22 documentos tiene el potencial de definir el resultado del procedimiento. "No me imagino un escenario en el que el equipo de Jolie se basara en un argumento improbable si los documentos no fueran útiles para el caso de Brad", afirmó el abogado Brett Ward a Fox News Digital.

El hecho de que el tribunal haya determinado que estas comunicaciones no están protegidas, significa que serán entregadas sin ningún tipo de censuras. Por esa razón, el equipo legal de Pitt tendrá acceso a las discusiones estratégicas previas a la venta realizada en 2021.

¿Angelina Jolie se muda de Estados Unidos por Brad Pitt?

Mientras el escándalo judicial crece, Angelina Jolie estaría buscando la salida lejos de Hollywood. Fuentes cercanas revelaron a PEOPLE que Jolie está mostrando su casa de Los Ángeles a posibles compradores. El plan de su salida del país está planificada para junio, mes en el que sus hijos menores, Vivienne y Knox, celebrarán sus 18 años.

La actriz nunca ha ocultado su descontento con el entorno mediático de los Estados Unidos. En declaraciones que se volvieron virales durante su paso por el Festival de San Sebastián, fue tajante: "Amo a mi país, pero en este momento no lo reconozco".