Shakira rompe un nuevo récord como parte de su gira mundial

Lo que está logrando la intérprete Shakira en su nueva gira mundial está siendo sin precedentes y esta semana volvió a demostrar por qué su nombre sigue figurando en la palestra como uno de los más influyentes en todo el planeta .

En El Salvador ya rompió el récord de velocidad de ventas al agotar en apenas 24 horas las entradas para sus cinco conciertos en la capital. Desde el primer momento que se conoció el “sold out” comenzaron a circular en redes sociales mensajes de la creciente expectativa que se está cocinando por el golpe positivo que dejará en la economía local, con unas cifras estimadas realmente altas.

La residencia de la artista colombiana está programada para los días 07, 08, 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en San Salvador. Serán cinco noches en las que se espera una movilización masiva de personas y una demanda extraordinaria de servicios alrededor del recinto.

Shakira impone récord y ahora debe cumplir expectativas

Más allá del hito de haber agotado las entradas en menos de 24 horas, la probabilidad de una asistencia sin precedentes también es alta. Se estima un total de 82.000 personas en los conciertos, mientras que se espera que un 12 % de ese público llegue desde otros países latinoamericanos.

Teniendo en cuenta ese porcentaje de turistas que visitarán el país presidido por Nayib Bukele , es posible entender por qué el impacto se proyecta para ser enormemente positivo para la nación, pues es inevitable que el fan -tanto nacional como internacional- consuma transporte, hoteles y comida; ya sea en las fechas de los conciertos o en días previos y posteriores.

El impacto económico millonario en El Salvador

El Salvador prevé que la visita de Shakira genere un impacto económico aproximado de $25.000.000 de dólares, impulsado por la afluencia local y extranjera. La cifra, reportada a partir de estimaciones difundidas por medios locales, retrata la influencia de la artista y su capacidad para mover masas, pero también habla de una recuperación económica y en términos de seguridad en el país.

Esa cantidad de dinero que llegaría se reflejaría en turismo, comercio y en la industria hotelera en la capital. A su vez, derivaría en empleos directos e indirectos ligados a la logística del show y al consumo que se activa alrededor. Para un país, una serie de conciertos de esa magnitud son de ayuda para “pisar el acelerador” y fomentar la llegada de turistas que ocupan habitaciones y suben el flujo en restaurantes, transporte y puntos de venta.

En cuanto al dinero generado para la artista y su equipo, Billboard señaló que “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” ya superó los $327.000.000 de dólares en recaudación durante sus primeros 64 conciertos. Además, se proyecta que el tour podría superar los $400.000.000 al cierre.