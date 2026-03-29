Zendaya se retira del cine momentáneamente por una clara razón

En los últimos días, Zendaya ha generado revuelo al confirmar su retiro momentáneo de la actuación tras un año cargado de estrenos. En entrevista con Fandango , la actriz de 29 años bromeó sobre saturar a su público: “Solo espero que no se cansen de mí este año”, antes de anunciar que desaparecerá un tiempo para recargar energías.

La decisión llegó en el pico de su carrera, uno que ha estado marcado por proyectos taquilleros y aclamados por el público, tales como Spider-Man o Dune 3.

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Motivos del retiro de Zendaya y últimas grabaciones

La principal razón de este retiro es el ritmo intenso de trabajo que Zendaya enfrentará en 2026, con cinco grandes lanzamientos que la mantendrán en todos los reflectores. “Después de esto, voy a desaparecer por un tiempo. Tendré que esconderme”, confesó la actriz a la par que destacó la necesidad de un respiro tras promover y protagonizar estas producciones.

Varios de sus fans han valorado esa honestidad, ya que refleja su compromiso con el bienestar personal en una industria muy demandante.

Antes de esta pausa, Zendaya completó el rodaje de películas clave como The Drama, comedia negra de A24 con Robert Pattinson que estrena el 03 de abril. En poco más de una semana de ese estreno llega Euphoria temporada 3, donde retoma a Rue Bennett, rol que le valió dos Emmy.

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En julio, brillará en The Odyssey de Christopher Nolan y Spider-Man: Brand New Day como MJ junto a Tom Holland, su pareja. Cierra el año con Dune: Parte Tres, el 18 de diciembre.

Zendaya ha construido un legado impresionante desde sus inicios en Disney. Sus máximos éxitos incluyen la saga Spider-Man de Marvel, donde MJ la catapultó a la fama global con taquillas millonarias en Homecoming (2017), Far From Home (2019) y No Way Home (2021).

En Dune (2021) y Dune: Parte Dos (2024), su personaje, Chani, recibió elogios y nominaciones a premios como los Saturn Awards.

Euphoria marcó un hito, pues a los 24 años, ganó el Primetime Emmy como Mejor Actriz en Serie Dramática, la más joven en la historia en lograrlo, repitiendo en temporadas posteriores. Otros triunfos son The Greatest Showman (2017), musical blockbuster, y Challengers (2024), drama romántico que mostró otra faceta actoral. Con más de 30 premios y 70 nominaciones, la joven actriz ya es un ícono generacional.

Planes durante la pausa y posible regreso

Durante esta pausa en 2027, Zendaya priorizará su vida privada, posiblemente junto a Tom Holland , con quien coincide en The Odyssey y Spider-Man. Aunque no detalla actividades específicas, fuentes indican enfoque en descanso familiar, mientras que los rumores de boda persisten, alimentados por gestos públicos.

Su regreso podría ser en Shrek 5, programada para diciembre de 2026 o 2027, prestando voz a Felicia, hija de Shrek y Fiona. Este proyecto animado marca un tono ligero, ideal para reengancharse sin presión inmediata.