Maratón de Los Ángeles 2026: Ruta, horarios y las mejores zonas de entretenimiento

El próximo 8 de marzo de 2026, la edición número 41 del Maratón de Los Ángeles marcará un hito histórico para la ciudad y para el atletismo mundial. Gracias a una colaboración inédita con la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, la milla 11 en Hollywood Boulevard se transformará en una auténtica alfombra roja. Con la ceremonia de los premios Oscar programada para el 15 de marzo, los atletas tendrán el privilegio único de posar frente al icónico Teatro Dolby como si fueran nominados a la estatuilla dorada.

¿Qué ruta tendrá el maratón este 2026?

El desafío de las 26.2 millas iniciará puntualmente a las 7:00 a.m. en el Dodger Stadium y culminará en la intersección de Santa Monica Boulevard y Avenue of the Stars, en el corazón de Century City. A lo largo del camino, los participantes cruzarán puntos emblemáticos que definen la esencia de la metrópoli:

Elysian Park y Little Tokyo: Las primeras millas conectan la naturaleza con la herencia cultural.



La Torre de Capitol Records y el Paseo de la Fama: El tramo donde la música y el cine se encuentran.



Chateau Marmont y el glamuroso Rodeo Drive: Una muestra del lujo arquitectónico de la ciudad.



Sunset Strip y las colinas de Beverly Hills: El trayecto final antes de alcanzar la gloria en la meta.

Ver esta publicación en Instagram

¿Qué hacer y qué ver en cada milla recorrida?

La energía de los corredores no decaerá en ningún momento gracias a las 126 zonas de apoyo estratégicamente ubicadas y una banda sonora en vivo que acompañará cada paso. La diversidad de Los Ángeles se refleja en su oferta de entretenimiento:

Salida: Motivación pura con los beats de DJ Severe.



Milla 3: La tradición se hace presente con los mariachis Colibri.



Milla 15: El color y la energía de las WeHo Queens en West Hollywood.



Milla 21: La nostalgia rítmica de Boleros with Attitude.



Meta: La gran celebración de cierre en Century City con DJ Ray y DJ Joe.

¿Dónde ver en vivo el Maratón de Los Ángeles?

Para aquellos que no puedan asistir físicamente a las calles, la competencia se podrá seguir en tiempo real a través de su sitio web oficial. Esta plataforma permitirá que familiares y amigos sigan el progreso de sus corredores favoritos mediante geolocalización, asegurando que nadie se pierda el momento del cruce de meta.

Lee también: Oceans Calling 2026: cómo conseguir tus entradas para el evento más esperado de Maryland