Los cortes de pelo de las celebridades que serán tendencia en 2026

El inicio de un nuevo año suele traer consigo la necesidad de un cambio para favorecer la revitalización personal, por lo que las celebridades ya marcaron la pauta a través de las alfombras rojas más recientes. Aunque un cambio de tinte o un nuevo flequillo no cambien el mundo, sí tienen el poder de transformar la confianza de quien los porta.

A continuación, te presentamos un desglose de los estilos que marcarán la pauta este año.

¿A quiénes les favorece el “Bixie" de Pamela Anderson?

Uno de los regresos más impactantes ha sido el de Pamela Anderson, quien ha consolidado su estética natural con un corte bixie. Este estilo es el punto intermedio perfecto entre el bob y el pixie, cargado de capas que aportan movimiento y volumen. Su versatilidad permite llevarlo liso o rizado, adaptándose a cualquier estructura ósea.

Ayo Edebiri y su flequillo

Por otro lado, Ayo Edebiri ha puesto de moda el flequillo gráfico. Este corte, ideal para resaltar unas cejas bien definidas y enmarcar la sonrisa, se ha posicionado como el favorito para eventos formales, especialmente cuando se combina con recogidos inspirados en la década de los 90.

¿Cómo hacerme el flequillo mariposa de Jennifer Lawrence?

Para quienes prefieren mantener la longitud, Jennifer Lawrence ha rescatado el flequillo mariposa. Se trata de un fleco suavemente graduado que se integra con el largo del cabello, aportando una textura "perfectamente imperfecta". Es el look ideal para quienes buscan un aire cool y desenfadado sin esfuerzo.

Corte francés de Sofia Richie

El corte bob sigue siendo el rey de la sofisticación. Sofia Richie-Grainge ha popularizado el bob francés, un corte que roza la mandíbula con puntas muy pulidas, ideal para proyectar una imagen de lujo silencioso.

¿Cuál es el corte de pelo de Kris Jenner?

En contraste, Kris Jenner ha elevado el bob pulido incorporando un flequillo corto con volumen en la raíz y puntas hacia dentro, demostrando que este estilo no conoce límites de edad. Para las más audaces, Ella Purnell propone el bob con micro flequillo en tonos cobrizos, evocando la estética de culto de personajes como Mia Wallace, pero con un giro moderno y vibrante para este año.

¿Pixie y ondas laterales? Claro que es posible

Finalmente, para rostros ovalados que buscan destacar sus rasgos, el clásico pixie de Jessie Buckley es la opción ganadora. Con una raya lateral profunda y un acabado pulido, representa el equilibrio entre lo minimalista y lo elegante. Asimismo, Zoë Kravitz impone el cabello largo con capas y un flequillo lateral de efecto mojado (wet look), una opción seductora que resalta los pómulos.