Lego City | Tiempo para Duke

Duke lleva varias horas trabajando sin descanso, cree que como el crimen no se detiene él tampoco, pero su trabajo como oficial de policía empieza a fallar y por desgracia agrede a un civil inocente, es ahí donde su superior le pide que pro favor se tome unos días libres, un tiempo para Duke, pero él no sabe qué significa eso, no puede evitar pensar en el trabajo y atrapar criminales, ¿podrá aprender a relajarse?