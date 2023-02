Lego Friends: Chicas Con Una Misión | Amigas de la selva.

Las chicas acompañan a la tía Sofi a probarse su vestido de novia, ella les comenta que está muy agradecida con ellas porque la están ayudando con la boda.

Matthew le llama por teléfono a Olivia, para decirle que el tío Henry no se reportó a la estación de rescate, ella se preocupa, le pide que lo vaya a buscar, pero al comentarle que no puede porque tiene que cuidar a los animales, ella decide ir a la selva a buscarlo. Les da la noticia a las chicas, Mía y Stephanie deciden acompañarla, mientras que Emma y Andrea prefieren quedarse para seguir ayudando con los preparativos de la boda, lo único que les pide Olivia es que no le comenten nada a su tía.

Pero por un descuido de Emma, Sofi, se entera de que algo le están ocultando las chicas, así que le cuentan el problema y decide ir a la selva para ayudar a las chicas a buscar a su prometido, ahí a Stephanie se le ocurre hacer la boda con tema tropical.